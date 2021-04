Coronavirus, il bollettino dell’8 aprile 2021: 17.221 nuovi casi, 487 i decessi. La situazione in Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 17.221 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e 487 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 8 aprile 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 17.221 (ieri 13.708) casi testati: 107968 (ieri 92018) Tamponi (diagnostici e di controllo): 362.162 (ieri 339.939 ) molecolari: 208856 di cui 16106 positivi pari al 7.7% (ieri 7.08%) rapidi: 153306 di cui 1103 positivi pari al ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 17.221 idiine 487 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 8. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 17.221 (ieri 13.708)testati: 107968 (ieri 92018) Tamponi (diagnostici e di controllo): 362.162 (ieri 339.939 ) molecolari: 208856 di cui 16106 positivi pari al 7.7% (ieri 7.08%) rapidi: 153306 di cui 1103 positivi pari al ...

