Coronavirus | i dati dell’8 aprile | +205 nuovi positivi a Monza e Brianza | 130 decessi in Lombardia

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - rtl1025 : ?? Sono 17.221 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - eleitaliana : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 8 Aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Sky Sport

...PER GIORNO In Veneto 1.241 nuovi casi e 24 morti In Veneto sono 1.241 i nuovi casi di... Sono alcuni deidel bollettino Covid - 19 del Veneto resi noti in conferenza stampa dal ...e la tabella della regione Sono 1.974 i contagi dain Puglia oggi, 8 aprile, secondo idel bollettino della regione. Da ieri registrati altri 51 morti. I nuovi casi, nella tabella, sono stati individuati su 14.895 tamponi: 809 in ...(Adnkronos) - Sono 2.537 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 8 aprile. Si registrano altri 130 morti, ...L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrata attraverso due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ...