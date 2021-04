Coronavirus | bollettino 8 aprile | 17 221 contagi e 487 morti

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Il bollettino sul coronavirus di oggi 8 aprile: 487 morti e 17.221 contagi - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile 8 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui . Articolo in aggiornamento...Basilicata, 169 nuovi casi e 5 decessi Sono 169 i nuovi casi diin Basilicata, dove ... Il dato è confermato dalquotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà ...Sono 387 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.192 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.773 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito ...FERRARA. Sette decessi, otto ricoveri e 88 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ferrara. Le vittime decedute nelle ultime 24 ore avevano tutte patologie pregresse. Secondo il bollettino sanit ...