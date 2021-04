Coronavirus, anche in Spagna stop ad Astrazeneca sotto i 60 anni: ipotesi di un vaccino diverso per il richiamo. In Germania Merkel valuta nuovo lockdown nazionale breve (Di giovedì 8 aprile 2021) Spagna EPA/Chema Moya La ministra della Sanità spagnola Carolina DariasLe regioni spagnole divise sui limiti per Astrazeneca In Spagna il vaccino anti Covid Astrazeneca sarà somministrato solo a persone tra i 60 e i 65 anni, ma non esclude di usare un vaccino diverso per chi ha già ricevuto la prima dose con quel prodotto. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri dalla ministra della Sanità Carolina Darias, alla fine della riunione con le regioni ancora divise sulle nuove disposizioni. Il nuovo limite rischia di creare squilibri nella gestione logistica dei vaccini anti Covid anche in Spagna, per questo i presidenti di alcune regioni come quella di Madrid, Paesi Baschi e la città ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021)EPA/Chema Moya La ministra della Sanità spagnola Carolina DariasLe regioni spagnole divise sui limiti perInilanti Covidsarà somministrato solo a persone tra i 60 e i 65, ma non esclude di usare unper chi ha già ricevuto la prima dose con quel prodotto. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri dalla ministra della Sanità Carolina Darias, alla fine della riunione con le regioni ancora divise sulle nuove disposizioni. Illimite rischia di creare squilibri nella gestione logistica dei vaccini anti Covidin, per questo i presidenti di alcune regioni come quella di Madrid, Paesi Baschi e la città ...

