Coppa di Francia | il Lione la spunta solo ai rigori contro il Red Star | squadra di terza serie

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sembrava un pomeriggio tranquillo per l’Olympique, impegnato negli ottavi di finale didiil modesto Red, club di. Le reti di Paquetà al 28? e di Depay al 45? avevano messo ancor di più in discesa la gara, ma le coppe spesso riservano delle sorprese, e laavversaria è riuscita a portare la sfida ai calci di rigore con le firme di Ba al 61? e Roye al 74?, capaci di fissare il punteggio sul 2-2. Ma dagli undici metri l’hata ilper 5-4, fatale l’errore di Diego Michel nel terzo rigore per il Red. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PARIGI () - Finisce agli ottavi di finale didiil sogno del Red Star, formazione di terza divisione, protagonista di un cammino eccezionale. Dopo aver eliminato nel turno precedente il Lens, i parigini sono stati protagonisti di ...Commenta per primo Non solo Champions League. Si chiude questa sera il quadro degli ottavi di finale didi, con il Lione di Rudi Garcia , ancora in lotta per la conquista della Ligue 1, che alle 19 è ospite del Red Star Football Club , compagine parigina militante nello Championnat ...Per battere il Red Star, squadra di terza categoria, il Lione è costretto ad arrivare ai calci di rigore. Decisivo il portiere Pollersbeck ...