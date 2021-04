Copasir: Meloni a Salvini, 'va rispettata la legge non diamo un'occasione per dividerci' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Caro Matteo, da giorni i nostri avversari stanno cercando di far litigare Fratelli d'Italia e Lega. Ormai quasi quotidianamente leggiamo sulla stampa ricostruzioni e articoli che descrivono una presunta divisione tra i nostri partiti. L'oggetto del contendere ultimamente sarebbe la presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Stanno tentando di scatenare la rissa tra di noi ma non ci riusciranno". Così il presidente Fdi, Giorgia Meloni, in una lettera al Corriere della Sera si rivolge a Matteo Salvini. "La presidenza del Copasir non è, infatti, un problema tra FdI e Lega ma riguarda le istituzioni e il rispetto della dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione. Come sai, è la legge 124 del 2007 a stabilire la composizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Caro Matteo, da giorni i nostri avversari stanno cercando di far litigare Fratelli d'Italia e Lega. Ormai quasi quotidianamente leggiamo sulla stampa ricostruzioni e articoli che descrivono una presunta divisione tra i nostri partiti. L'oggetto del contendere ultimamente sarebbe la presidenza del, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Stanno tentando di scatenare la rissa tra di noi ma non ci riusciranno". Così il presidente Fdi, Giorgia, in una lettera al Corriere della Sera si rivolge a Matteo. "La presidenza delnon è, infatti, un problema tra FdI e Lega ma riguarda le istituzioni e il rispetto della dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione. Come sai, è la124 del 2007 a stabilire la composizione ...

