Copasir, la Lega insiste: “Nostra presidenza legittima. Se no tutti i componenti si dimettano”. Meloni: “Parlerò con Salvini” (Di giovedì 8 aprile 2021) Non solo la Lega insiste nel tenersi la presidenza del Copasir, ma rilancia dicendo che, se un cambio dev’esserci, allora deve riguardare tutto il comitato e “tutti i componenti dovrebbero rimettere il mandato”. La linea del Carroccio è stata presentata dal presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti Raffaele Volpi in apertura dei lavori di oggi, ai quali in segno di protesta non ha partecipato il senatore Fdi Adolfo Urso. Fratelli d’Italia infatti, reclama la presidenza dell’organismo: è la legge a prevedere infatti che la presidenza spetti all’opposizione e con il cambio di maggioranza dopo l’arrivo di Draghi, la Lega dovrebbe farsi da parte. Ma il Carroccio fa valere il precedente di Massimo D’Alema del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Non solo lanel tenersi ladel, ma rilancia dicendo che, se un cambio dev’esserci, allora deve riguardare tutto il comitato e “dovrebbero rimettere il mandato”. La linea del Carroccio è stata presentata dal presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti Raffaele Volpi in apertura dei lavori di oggi, ai quali in segno di protesta non ha partecipato il senatore Fdi Adolfo Urso. Fratelli d’Italia infatti, reclama ladell’organismo: è la legge a prevedere infatti che laspetti all’opposizione e con il cambio di maggioranza dopo l’arrivo di Draghi, ladovrebbe farsi da parte. Ma il Carroccio fa valere il precedente di Massimo D’Alema del ...

