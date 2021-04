Contest Ue sui cambiamenti climatici: terza edizione dei Premi mediterranei (Di giovedì 8 aprile 2021) Ademe, l’Agenzia francese per la transizione ecologica, in collaborazione con l’Unione per il Mediterraneo e Plan Bleu, ha annunciato il lancio della terza edizione dei Premi mediterranei per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Questa terza edizione è un’opportunità per aumentare la consapevolezza della necessità di agire insieme per creare soluzioni stimolanti e innovative in modo che la regione del Mediterraneo sia in grado di affrontare meglio l’impatto dei cambiamenti climatici e di eventi meteorologici estremi. Le categorie dei Premi sono tre: Resilient facilities and infrastructures, Preservation of ecosystems and nature-based solutions, Designing, implementing and monitoring public ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) Ademe, l’Agenzia francese per la transizione ecologica, in collaborazione con l’Unione per il Mediterraneo e Plan Bleu, ha annunciato il lancio delladeiper l’adattamento ai. Questaè un’opportunità per aumentare la consapevolezza della necessità di agire insieme per creare soluzioni stimolanti e innovative in modo che la regione del Mediterraneo sia in grado di affrontare meglio l’impatto deie di eventi meteorologici estremi. Le categorie deisono tre: Resilient facilities and infrastructures, Preservation of ecosystems and nature-based solutions, Designing, implementing and monitoring public ...

