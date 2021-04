Contagi all’aperto, i dati irlandesi suggeriscono che solo lo 0,1% delle trasmissioni sia avvenuto outdoor (Di giovedì 8 aprile 2021) Che all’aperto ci si contagi molto poco non è una novità. Ora una serie di dati diffusi dall’Health Protection Surveillance centre irlandese poi pubblicati un paio di giorni fa dall’Irish Times aggiungono un elemento ancora più chiaro: solo un caso su mille sarebbe riconducibile, nel paese, alla trasmissione outdoor. Raccontarlo mentre tante regioni sono in zona rossa, con la strategia del contenimento casalingo, e quando perfino alcuni sindaci hanno scelto di chiudere parchi, giardini, spiagge o lungomare fa una certa impressione. Porta cioè a domandarsi con sempre maggiore urgenza se, dopo un anno, questa possa essere ancora la strategia giusta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Che all’aperto ci si contagi molto poco non è una novità. Ora una serie di dati diffusi dall’Health Protection Surveillance centre irlandese poi pubblicati un paio di giorni fa dall’Irish Times aggiungono un elemento ancora più chiaro: solo un caso su mille sarebbe riconducibile, nel paese, alla trasmissione outdoor. Raccontarlo mentre tante regioni sono in zona rossa, con la strategia del contenimento casalingo, e quando perfino alcuni sindaci hanno scelto di chiudere parchi, giardini, spiagge o lungomare fa una certa impressione. Porta cioè a domandarsi con sempre maggiore urgenza se, dopo un anno, questa possa essere ancora la strategia giusta.

