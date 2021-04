Confindustria Brescia: Gussalli Beretta sarà presidente (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Franco Gussalli Beretta, della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, è il presidente designato di Confindustria Brescia per il quadriennio 2021-2025. La nomina è avvenuta nel Consiglio generale, tenutosi oggi. “Quello di Franco Gussalli Beretta è un nome di grande valore. La sua nomina testimonia gli sforzi compiuti in questi anni verso l'unità e la coesione della nostra associazione", commenta Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia. "Sono convinto che Beretta sia la persona giusta per guidare il sistema imprenditoriale Bresciano verso le difficili e ambiziose sfide che lo attendono nei prossimi anni, rappresentando un elemento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Franco, della Fabbrica d'Armi Pietro, è ildesignato diper il quadriennio 2021-2025. La nomina è avvenuta nel Consiglio generale, tenutosi oggi. “Quello di Francoè un nome di grande valore. La sua nomina testimonia gli sforzi compiuti in questi anni verso l'unità e la coesione della nostra associazione", commenta Giuseppe Pasini,di. "Sono convinto chesia la persona giusta per guidare il sistema imprenditorialeno verso le difficili e ambiziose sfide che lo attendono nei prossimi anni, rappresentando un elemento di ...

