Conferenza stampa premier Draghi oggi giovedì 8 aprile | orario | canale | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mariotorna a parlare in. Appuntamento per, alle 18, con ilche sarà nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Di cosa si parlerà? Non è ancora chiaro, ma facile pensare possa essere un aggiornamento sulla campagna vaccinale e le possibile riaperture. TV E– Ladi Mariosarà visibile alle 18 insulYoutube di Palazzo Chigi e sui profili social del governo. Intelevisiva sarà trasmessa dai canali all news SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24. SportFace.