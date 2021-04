Concertone del Primo Maggio | al via il contest che porterà tre giovani artisti sul palco di San Giovanni

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 aprile 2021) Cresce l’attesa per l’ormai storico e puntualedel ‘2121 di Roma’, l’immancabile appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2. Come ogni anno è ildedicato ai nuovi, 1MNEXT, a fare da apripista all’evento. La direzioneca del Concerto delha pre-selezionato 50che da domani, venerdì 9 aprile e fino al 17 aprile, potranno essere votati sul sito web 1mnext..net. Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una Giuria di Qualità composta da addetti ai lavori di provata competenza: Massimo ...