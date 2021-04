Compilation di musica italiana. Tra gli artisti ermergenti anche la salernitana Rosalba?Senatore che parteciperà con il suo brano “Ipocrisia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Esce il 26 aprile la Compilation “Una Canzone italiana”, una grande idea di Silvio Pacicca e Lino Sansone che ha riscosso, fin da subito molta curiosità ed interesse, tanto che ad oggi, si è reso necessario realizzare due volumi. Il format è tanto semplice quanto geniale, in particolare, la mossa vincente, è stata quella di unire, sotto il grande e intramontabile sogno della “Canzone italiana”, conosciuta ed amata nel mondo intero, con i grandi Big e i giovani emergenti, così come i cantanti di professione segnalati dalle etichette discografiche e dai produttori musicali. “Una Canzone italiana” (Spc Sound e Lino Management Berlin), Testimonial dell’iniziativa è la mitica Iskra Menarini che, tante emozioni ha regalato a tutti noi, lavorando con il grande compianto Lucio Dalla. I Big che hanno aderito al ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 8 aprile 2021) Esce il 26 aprile la“Una Canzone”, una grande idea di Silvio Pacicca e Lino Sansone che ha riscosso, fin da subito molta curiosità ed interesse, tanto che ad oggi, si è reso necessario realizzare due volumi. Il format è tanto semplice quanto geniale, in particolare, la mossa vincente, è stata quella di unire, sotto il grande e intramontabile sogno della “Canzone”, conosciuta ed amata nel mondo intero, con i grandi Big e i giovani emergenti, così come i cantanti di professione segnalati dalle etichette discografiche e dai produttorili. “Una Canzone” (Spc Sound e Lino Management Berlin), Testimonial dell’iniziativa è la mitica Iskra Menarini che, tante emozioni ha regalato a tutti noi, lavorando con il grande compianto Lucio Dalla. I Big che hanno aderito al ...

Advertising

GH0TGHAO : ho raccolto insieme tutti i video dove ascolto musica fatti negli ultimi giorni ed è venuta fuori una compilation di 6:58 STO MALE - vedanama : RT @AnsaScienza: In una compilation i suoni dell'universo. I segnali di galassie e buchi neri raccolti dai telescopi spaziali @NASAHubble,… - hernangv_91 : RT @AnsaScienza: In una compilation i suoni dell'universo. I segnali di galassie e buchi neri raccolti dai telescopi spaziali @NASAHubble,… - furiadicheb1985 : RT @AnsaScienza: In una compilation i suoni dell'universo. I segnali di galassie e buchi neri raccolti dai telescopi spaziali @NASAHubble,… - gsparise : RT @AnsaScienza: In una compilation i suoni dell'universo. I segnali di galassie e buchi neri raccolti dai telescopi spaziali @NASAHubble,… -