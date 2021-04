Comincia la «maratona» per le sale di New York (Di venerdì 9 aprile 2021) All’AMC della Terza Avenue, nell’East Village, gli spettacoli erano esauriti tutto il venerdì e gran parte di sabato – certo, in quel cinema l’introduzione, qualche anno fa, di ampie poltrone reclinabili aveva già ridotto la capacità delle sale, oggi ulteriormente limitata dal cap al 25%. Ma nell’atrio al piano terra, tra la piccola folla «mascherata» (qualche famiglia e coppie), serpeggiava un’aria d’ eccitazione innegabile. Qualche isolato più in là, l’enorme, cavernoso, Regal vicino a Union Square aveva più disponibilità di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 aprile 2021) All’AMC della Terza Avenue, nell’East Village, gli spettacoli erano esauriti tutto il venerdì e gran parte di sabato – certo, in quel cinema l’introduzione, qualche anno fa, di ampie poltrone reclinabili aveva già ridotto la capacità delle, oggi ulteriormente limitata dal cap al 25%. Ma nell’atrio al piano terra, tra la piccola folla «mascherata» (qualche famiglia e coppie), serpeggiava un’aria d’ eccitazione innegabile. Qualche isolato più in là, l’enorme, cavernoso, Regal vicino a Union Square aveva più disponibilità di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilmanifesto : Comincia la «maratona» per le sale di New York. Il record di incassi di «Godzilla vs Kong» fa sperare Hollywood, ma… - MariaRo99325323 : RT @Marco_dreams: Per gli amanti degli After Height : Oggi mia figlia ha fatto una torta con yogurt, cocco, cioccolata fondente e menta. ????… - Marco_dreams : Per gli amanti degli After Height : Oggi mia figlia ha fatto una torta con yogurt, cocco, cioccolata fondente e men… -

Ultime Notizie dalla rete : Comincia maratona Eagle Pictures: le novità On Demand Aprile 2021 Eagle Pictures: le novità On Demand di Aprile 2021 Si comincia il 1 aprile con il film ricco di ... Per evitare che la maratona si trasformi in tragedia, anche a causa di un suo messaggio male ...

L'unione dei riformisti deve partire dalla riorganizzazione della scuola Una parte dei problemi sono affrontati nell'appello che ha dato vita alla maratona riformista del ... ma, per parafrasare un rivoluzionario della metà del secolo scorso, una lunga marcia comincia ...

Comincia la «maratona» per le sale di New York | il manifesto Il Manifesto Comincia la «maratona» per le sale di New York All’AMC della Terza Avenue, nell’East Village, gli spettacoli erano esauriti tutto il venerdì e gran parte di sabato – certo, in quel cinema l’introduzione, qualche anno fa, di ampie poltrone reclinab ...

Carbonara Day, via alla spaghettata social più grande del mondo: la ricetta perfetta I pastai di Unione Italiana Food e il re della Carbonara Luciano Monosilio e lo youtuber Wilwoosh raccontano in una maratona social che comincia oggi alle ore 12.00, in diretta sui canali social ...

Eagle Pictures: le novità On Demand di Aprile 2021 Siil 1 aprile con il film ricco di ... Per evitare che lasi trasformi in tragedia, anche a causa di un suo messaggio male ...Una parte dei problemi sono affrontati nell'appello che ha dato vita allariformista del ... ma, per parafrasare un rivoluzionario della metà del secolo scorso, una lunga marcia...All’AMC della Terza Avenue, nell’East Village, gli spettacoli erano esauriti tutto il venerdì e gran parte di sabato – certo, in quel cinema l’introduzione, qualche anno fa, di ampie poltrone reclinab ...I pastai di Unione Italiana Food e il re della Carbonara Luciano Monosilio e lo youtuber Wilwoosh raccontano in una maratona social che comincia oggi alle ore 12.00, in diretta sui canali social ...