Come perdere i Kg presi durante le feste pasquali? Basta seguire questi piccoli consigli (Di giovedì 8 aprile 2021) durante le festività pasquali molti hanno sgarrato con cibi più calorici e grassi. Ecco alcuni piccoli consigli per perdere i kg presi. Passate le feste, oltre agli avanzi delle uova di Pasqua e di altre leccornie tipiche del periodo, restano anche sulla bilancia i kg presi. E visto che andiamo incontro alla stagione più mite L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 aprile 2021)le festivitàmolti hanno sgarrato con cibi più calorici e grassi. Ecco alcuniperi kg. Passate le, oltre agli avanzi delle uova di Pasqua e di altre leccornie tipiche del periodo, restano anche sulla bilancia i kg. E visto che andiamo incontro alla stagione più mite L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Eurosport_IT : Si può anche perdere ma tenere comunque la testa alta... ???? ...proprio come hanno fatto le ragazze della nazionale… - Link4Universe : Smettiamo di dire alle donne 'non te la prendere' o 'lasciali perdere' quando si incazzano riguardo a cose come… - adrxwLou : RT @Vittori91756909: @camixwalls @lindist91 i vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards ?? come facciamo a perdere se siamo a 1 mi… - nazza377 : RT @vivianobagnardi: Ma come cazzo si fa a litigare con un tifoso interista incazzato che mi scrive: ' oggi meritavamo di perdere siamo una… - FZiu97 : Il calcio è molto semplice: la #Juventus sarà anche scarsa, ma se per tutta la stagione le togli l'MVP #Dybala, qua… -