Come il catcalling sta facendo emergere l'antica guerra tra donne (Di giovedì 8 aprile 2021) Il dibattito alimentato in queste ultime settimane sul fenomeno del catcalling sta facendo emergere una strana contrapposizione. Ma prima di parlarne mi preme rivolgere una domanda agli uomini da "maschietto a maschietto". A questi signori che si cimentano in fischi, baci, parole e perifrasi a effetto tipo "a bella", "fiore", "bambola", "ma tuo padre è un ladro". O peggio ancora spiegando cosa sarebbero capaci di fare se prendessero una donna, cose in cui poi immancabilmente falliscono al momento del dunque. A tutte queste "persone" mi sento di chiedere: ma cosa pensate di ottenere? Ma davvero credete che così facendo la donna in questione cada ai vostri piedi, implorandovi di sfoggiare le vostre doti di maschio italico seduta stante? Vi è mai capitato che questa "tecnica" sia stata efficace? Magari qualcuno della ...

