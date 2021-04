Come cambia la campagna di vaccinazione dopo le nuove indicazioni su AstraZeneca (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid, Come cambia la campagna di vaccinazione in Italia alla luce delle nuove indicazioni sulla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nonostante l’Italia abbia optato per la linea soft, quindi di non vietare la somministrazione del vaccino AstraZeneca alle persone con meno di 60 anni ma di suggerire un uso preferenziale per le persone con più di 60 anni, è evidente che le nuove indicazioni avranno un effetto sulla campagna di vaccinazione che in qualche modo sarà rivista. Se non nelle tempistiche almeno nelle modalità. Andiamo a vedere allora Come cambia la campagna di vaccinazione in Italia alla luce delle ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid,ladiin Italia alla luce dellesulla somministrazione del vaccino. Nonostante l’Italia abbia optato per la linea soft, quindi di non vietare la somministrazione del vaccinoalle persone con meno di 60 anni ma di suggerire un uso preferenziale per le persone con più di 60 anni, è evidente che leavranno un effetto sulladiche in qualche modo sarà rivista. Se non nelle tempistiche almeno nelle modalità. Andiamo a vedere alloraladiin Italia alla luce delle ...

Advertising

federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - borghi_claudio : @la_vedo_dura @Viola_mg @ladyonorato @venetolink @eurallergico @melississima6 @fdragoni Discussione già fatta mille… - fanpage : #AstraZeneca raccomandato agli over 60, cambia la campagna vaccinale - news_mondo_h24 : Come cambia la campagna di vaccinazione dopo le nuove indicazioni su AstraZeneca - infoitinterno : Come cambia la campagna vaccinale nel Lazio: Pfizer a forze dell’ordine e prof under 60 -