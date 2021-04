Colori regioni | tre verso la zona arancione e tre in bilico Gli ultimi dati

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - EdoardoManzell1 : Venerdì a Talking Live show, ore 14:10 in diretta Giorgia Meloni, novità sul verdetto EMA per AstraZeneca e sui col… - News24_it : Come cambiano i colori delle regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia verso ... - Il Sole 24 ORE - elisabetta_sann : @GiovaQuez Intanto, abbiamo ipotesi sui colori delle regioni? - infoitinterno : Colori regioni: cosa cambia dal 7 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Il Sole 24 ORE

Tornata alla suddivisione deida martedì scorso dopo la zona rossa generale per Pasqua, l'Italia si appresa nuovamente a ... Ma qualipotranno cambiare colore? In particolare quali...Le ipotesi suidal 12 aprile La mappa cromatica della penisola non dovrebbe cambiare di molto rispetto alla settimana in corso. La maggior parte dei territori rossi continuerà infatti ...Milioni di studenti hanno ripreso la scuola in presenza anche nelle zone rosse, ma senza alcun intervento straordinario per la sicurezza da parte di Governo e Regioni. Restano infatti irrisolti i nodi ...Roma, 8 aprile 2021 - Tornata alla suddivisione dei colori da martedì scorso dopo la zona rossa generale ... avrà firmato le relative ordinanze. Ma quali regioni potranno cambiare colore? In ...