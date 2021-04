Colao: “Piano banda ultralarga entro fine estate” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Non dobbiamo aspettare eventi ma pianificare interventi. Il mio obiettivo è portare un piano per la banda ultralarga entro l’estate, anche prima della fine dell’estate, in maniera tale che il Paese può saper dove arrivare”. Sono le parole del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, nel corso dell’evento ‘Nuove reti per la crescita, l’industria italiana, i cittadini’. COLAO: “EVITARE CHE SI CREINO POSIZIONI DOMINANTI” Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Non dobbiamo aspettare eventi ma pianificare interventi. Il mio obiettivo è portare un piano per la banda ultralarga entro l’estate, anche prima della fine dell’estate, in maniera tale che il Paese può saper dove arrivare”. Sono le parole del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, nel corso dell’evento ‘Nuove reti per la crescita, l’industria italiana, i cittadini’. COLAO: “EVITARE CHE SI CREINO POSIZIONI DOMINANTI”

