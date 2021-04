Claudio Messina, amministratore delegato Decó: "Oggi è solo l'inizio di un'espansione veloce del marchio" (Di giovedì 8 aprile 2021) L'amministratore delegato del gruppo Multicedi a margine dell'inaugurazione del punto vendita barese in via Abate Gimma ha annunciato che ci saranno ulteriori aperture in Puglia entro fine Maggio. 8 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) L'del gruppo Multicedi a margine dell'inaugurazione del punto vendita barese in via Abate Gimma ha annunciato che ci saranno ulteriori aperture in Puglia entro fine Maggio. 8 ...

Advertising

borghi_claudio : Il glicine di via San Sisto fiorito da due giorni con dietro la chiesa studio Francesco Messina - borghi_claudio : Il glicine di via San Sisto fiorito da due giorni con dietro la chiesa studio Francesco Messina - claudio_2022 : @censore_ Se questo infame che ha svenduto questo Paese viene candidato per Quirinale, è la fine della democrazia… -