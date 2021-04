Clamoroso in Europa League, invasione di campo a porte chiuse (Di giovedì 8 aprile 2021) A Granada, durante il quarto di finale di Europa League tra i padroni di casa e il Manchester United, c’è stata un’insolita invasione Si stanno giocando le partite di andata dei quarti di finale di Europa League. Tutte le gare, come di consueto dall’inizio della Pandemia dovuta al Covid-19, si stanno disputando a porte chiuse. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) A Granada, durante il quarto di finale ditra i padroni di casa e il Manchester United, c’è stata un’insolitaSi stanno giocando le partite di andata dei quarti di finale di. Tutte le gare, come di consueto dall’inizio della Pandemia dovuta al Covid-19, si stanno disputando a. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : Incredibile #invasione di campo di un uomo nudo durante #GranadaManchester - WiAnselmo : #Video #EuropaLeague, clamoroso in Granada-Manchester United: un uomo nudo invade il campo - Mediagol : #Video #EuropaLeague, clamoroso in Granada-Manchester United: un uomo nudo invade il campo - estornudoauto : RT @CorSport: Clamoroso, un uomo nudo in campo durante #GranadaManchester! ?? - ILOVEPACALCIO : Clamoroso quanto avvenuto pochi minuti fa in #EuropaLeague ?? -