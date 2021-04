Cicloturismo | Italian green road award 2021 ai nastri di partenza

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si aprono oggi le candidature per, sesta edizione dell’Oscaro delche viene assegnato alle “vie verdi” di quelle regionie che si sono distinte nell’attenzione al turismo “lento” e che hanno saputo valorizzare i percorsi ciclabili completandoli con servizi idonei allo sviluppo del turismo slow. Il premio si svolge in un momento d’oro per la bicicletta, sia in termini di vendite (2.010.000 bici vendute nel 2020, + 17% vs il 2019, dati Ancma), sia per l’andamento in crescita del(circa 5 milioni dii hanno utilizzato la bicicletta nel corso delle vacanze estive 2020, con una spesa di circa 4 miliardi di Euro sui 23 totali, Rapporto sul ...