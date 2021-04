Advertising

zazoomblog : Ciclismo: Giro Paesi Baschi Izagirre vince 4-a tappa e McNulty nuovo leader - #Ciclismo: #Paesi #Baschi #Izagirre - zazoomblog : Ciclismo: Giro Paesi Baschi Izagirre vince 4-a tappa e McNulty nuovo leader - #Ciclismo: #Paesi #Baschi #Izagirre - TV7Benevento : Ciclismo: Giro Paesi Baschi, Izagirre vince 4/a tappa e McNulty nuovo leader... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: L'Italia si scalda: #Nibali e #Ganna con un vulcano per amico pensando al #GirodItalia - RaiSport : #GirodeiPaesiBaschi: a Ion #Izagirre la 4ª tappa Lo spagnolo della #Astana vince la volata su Pello #Bilbao e Bran… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Giro

La Gazzetta dello Sport

Dal blu al giallo. Questione di colori per Brandon McNulty , nuovo leader deldei Paesi Baschi . Nella quarta tappa, lo statunitense ha disputato un finale all attacco e con ...nel. ...Quarta tappa aldei Paesi Baschi con sorpresa: Primoz Roglic ha perso la maglia di leader, che da domani sarà sulle spalle dell'americano Brandon McNulty, finito terzo nella volata dei sei fuggitivi vinta dallo ...Roma, 8 apr. – (Adnkronos) – Ion Izagirre vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, da Vitoria-Gasteiz a Hondarribia di 189 km. Lo spagnolo dell’Astana si impone in una volata tra i sei fuggiti ...L'iniziativa prevede due concorsi destinati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo. Sia i disegni che i racconti dovranno essere inviati o recapitati, entro e no ...