Ciampino | Ballico | “Al via trasformazione urbana per cambiare il volto della città”

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “La Giunta comunale approva due atti di indirizzo per dare il via ai progetti di trasformazione urbana che cambieranno il volto della Città”. Lo dichiara in un comunicato il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico. “Atti propedeutici all’individuazione dei soggetti promotori che riguardano il Complesso edilizio dell’Ex Cantina Sociale e l’Impianto sportivo di via Cagliari. Per il complesso dell’Ex Cantina sociale- spiega Ballico- l’Amministrazione ha assunto la procedura di Finanza di Progetto per realizzare:· il restauro e la riqualificazione di una porzione degli immobili dell’Ex Cantina sociale e aree di pertinenza;· la riqualificazione delle annesse aree scoperte come nuovi spazi urbani qualificati;· la riorganizzazione funzionale del parcheggio interrato esistente mettendolo a rete con il sistema viario e con quello dei parcheggi a raso esistenti, oltre che con i servizi per la mobilità;· l’offerta di nuove attività di servizio pubblico/privato integrate alle attività pubbliche presenti.