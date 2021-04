"Ci abbiamo sperato. Denise va cercata" Il messaggio di Piera Maggio e Piero Pulizzi (Di giovedì 8 aprile 2021) Rosa Scognamiglio ? La pista rom: il mistero dietro una telefonata Olesya non è Denise: "Gruppo sanguigno diverso" Il commovente messaggio di Piera Maggio e Piero Pulizzi su Facebook: "Denise è figlia dell'Italia, va cercata" "Ci abbiamo sperato ma siamo rimasti cauti". Ci hanno creduto fino in fondo Piera Maggio e Piero Pulizzi che Olesya Rostova fosse la loro ritrovata figlia. All'indomani dell'esito del test di Dna, che ha smentito in via definitiva la compatibilità tra il gruppo sanguigno della ragazza russa e i genitori di Denise, la coppia ha deciso di affidarsi ai social per commentare il triste ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Rosa Scognamiglio ? La pista rom: il mistero dietro una telefonata Olesya non è: "Gruppo sanguigno diverso" Il commoventedisu Facebook: "è figlia dell'Italia, va" "Cima siamo rimasti cauti". Ci hanno creduto fino in fondoche Olesya Rostova fosse la loro ritrovata figlia. All'indomani dell'esito del test di Dna, che ha smentito in via definitiva la compatibilità tra il gruppo sanguigno della ragazza russa e i genitori di, la coppia ha deciso di affidarsi ai social per commentare il triste ...

Advertising

caterinabalivo : Tutti noi abbiamo sperato in un finale diverso ma mi auguro che questo clamore non sia stato vano e che presto una… - MediasetTgcom24 : Caso Pipitone, i genitori: 'Ci abbiamo sperato ma siamo rimasti cauti, Denise va cercata: è la figlia di tutta Ital… - NewSicilia : Le prime parole dei genitori di #DenisePipitone all'indomani dell'esito degli accertamenti sul gruppo sanguigno di… - tinixestrella : RT @martina35198562: tutti abbiamo sperato per un attimo che il guanto comprendesse Giulia in qualche modo. AMMETTETELO #amici20 #amemici20… - piacerecam : RT @martina35198562: tutti abbiamo sperato per un attimo che il guanto comprendesse Giulia in qualche modo. AMMETTETELO #amici20 #amemici20… -