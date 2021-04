Chiara Ferragni, regalo super chic per la piccola Vittoria: il prezzo stellare delle ballerine (Di giovedì 8 aprile 2021) Il look della piccola Vittoria Lucia Ferragni è chic come quello di mamma Chiara: il prezzo delle ballerine è da capogiro. Vittoria, la nuova arrivata in casa Ferragnez, è già una diva: lo dimostrano i suoi look spettacolari e sempre all’ultimo grido. Merito della mamma che, da vera intenditrice di moda, sa sempre come rendere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 8 aprile 2021) Il look dellaLuciacome quello di mamma: ilè da capogiro., la nuova arrivata in casa Ferragnez, è già una diva: lo dimostrano i suoi look spettacolari e sempre all’ultimo grido. Merito della mamma che, da vera intenditrice di moda, sa sempre come rendere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - mythyla__ : RT @sottonaditz: Ragazzi non c'entra nulla, ma invece di pubblicare polemiche, diffondiamo queste immagini, scriviamo a persone influenti a… - HSkelsen : @SimoPillon @Fedez È da tweet come questo che si capisce perché lui è Fedez, un artista bello, di successo, amato d… -