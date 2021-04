Chi fa da sé fa male all’Europa: il caso AstraZeneca mostra l’incapacità degli Stati di agire con una voce sola (Di giovedì 8 aprile 2021) Chi fa da sé fa male all’Europa Non c’è pace per AstraZeneca: a quasi un mese dal primo stop imposto da Berlino dopo aver rilevato 7 casi di trombosi del seno venoso cerebrale tra i vaccinati, i Paesi dell’Unione Europea hanno deciso di limitare (di nuovo) la distribuzione del siero di Oxford. In Italia sarà inoculato solo agli over 60 (in Germania accade già da una settimana) in Francia e in Belgio c’è l’OK solo a partire dai 55 anni, e nel frattempo anche nel Regno Unito – dove oltre 11 milioni di persone hanno già ricevuto il siero – l’autorità britannica del farmaco ha prescritto di offrire agli under 30 un’alternativa. Un epilogo prevedibile, perché sulla vicenda AstraZeneca i Paesi dell’Unione Europea hanno agito dall’inizio come cani più o meno sciolti, con i dobermann in cima a trainare il mucchio e gli altri ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Chi fa da sé faNon c’è pace per: a quasi un mese dal primo stop imposto da Berlino dopo aver rilevato 7 casi di trombosi del seno venoso cerebrale tra i vaccinati, i Paesi dell’Unione Europea hanno deciso di limitare (di nuovo) la distribuzione del siero di Oxford. In Italia sarà inoculato solo agli over 60 (in Germania accade già da una settimana) in Francia e in Belgio c’è l’OK solo a partire dai 55 anni, e nel frattempo anche nel Regno Unito – dove oltre 11 milioni di persone hanno già ricevuto il siero – l’autorità britannica del farmaco ha prescritto di offrire agli under 30 un’alternativa. Un epilogo prevedibile, perché sulla vicendai Paesi dell’Unione Europea hanno agito dall’inizio come cani più o meno sciolti, con i dobermann in cima a trainare il mucchio e gli altri ...

