Chi è Samantha Curcio Tronista Uomini e Donne: Biografia, Età, Instagram (Di giovedì 8 aprile 2021) Samantha Curcio è la nuova Tronista “curvy” di 30 anni di Uomini e Donne 2021, originaria di Sapri. Dopo la scelta di Sophie Codegoni si è reso disponibile un posto sul trono e la redazione ha deciso di offrire questa opportunità alla giovane campana. Attualmente sta conoscendo i corteggiatori Ugo Primavera, Alessio Ceniccola e Bohdan. Chi è Samantha Curcio? Nome: Samantha Curcio Data di nascita: 12 ottobre 1990 Età: 30 Anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Informazione non disponibile Luogo di nascita: Sapri Altezza: Informazione non disponibile Peso: a 15 anni pesava 90 kg. Ora è dimagrita. Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @la samanthide Seguici ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 8 aprile 2021)è la nuova“curvy” di 30 anni di2021, originaria di Sapri. Dopo la scelta di Sophie Codegoni si è reso disponibile un posto sul trono e la redazione ha deciso di offrire questa opportunità alla giovane campana. Attualmente sta conoscendo i corteggiatori Ugo Primavera, Alessio Ceniccola e Bohdan. Chi è? Nome:Data di nascita: 12 ottobre 1990 Età: 30 Anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Informazione non disponibile Luogo di nascita: Sapri Altezza: Informazione non disponibile Peso: a 15 anni pesava 90 kg. Ora è dimagrita. Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profiloufficiale: @la samanthide Seguici ...

Advertising

toxic__dona : Ma che problemi ha Samantha con chi ha i soldi? Cioè ma davvero attaccarsi al nulla? #uominiedonne - pvsychood : Samantha ma esattamente chi ti trucca? Sembra che non dormi da una settimana #UominieDonne - veror__ : vabbe Samantha ma chi te crede che ti fanno schifo i soldi #uominiedonne - Xenia_syssi : Io totalmente dalla parte di Alessio. Non so chi è più buffone se Samantha o Bohdan per questo assurdo processo ad Alessio #uominiedonne - notmeinmyname : Il trono di Samantha talmente vuoto e insignificante che i corteggiatori fanno a gara a chi è più ricco o più povero #UominieDonne -