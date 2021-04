Chi è Pilar Fogliati | vita privata e carriera | tutto sulla giovane attrice italiana

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Stasera, 8 Aprile 2021, torna su Rai 1 Un passo dal cielo 6, la serie con Daniele Liotti. La Rai è pronta a regalare tantissime nuove emozioni agli appassionati di questa fortunata fiction. Tantissime saranno anche le novità sul cast etrama. Tra i volti storici di Un passo dal cielo 6 c’è anche l’nei panni di Emma, la compagna del protagonista della serie. In attesa di vederla sul piccolo schermo scopriamo qualcosa in più siasuache pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo e in particolar modo in quello della recitazione? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è...