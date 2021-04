Chi è Anna Bettozzi, arrestata l’ex immobiliarista e aspirante popstar (Di giovedì 8 aprile 2021) Anna Bettozzi, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, arrestata nel corso dell’operazione denominata ‘Petrolmafie Spa’, che ha portato all’esecuzione di una settantina di misure cautelari personali ed al sequestro di beni per un miliardo di euro, ha un passato da immobiliarista e da aspirante popstar con il nome d’arte Ana Bettz. Tra i beni sequestrati nel corso dell’operazione, coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria, ci sono anche impianti della società petrolifera Max Petroli – ora Made Petrol Italia Srl – della famiglia Bettozzi. Anna, secondo l’accusa, sarebbe stata amministratrice di fatto anche della nuova società. Anna Bettozzi e Gabriel Garko “Il cash prima del contratto“. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021), vedova del petroliere Sergio Di Cesare,nel corso dell’operazione denominata ‘Petrolmafie Spa’, che ha portato all’esecuzione di una settantina di misure cautelari personali ed al sequestro di beni per un miliardo di euro, ha un passato dae dacon il nome d’arte Ana Bettz. Tra i beni sequestrati nel corso dell’operazione, coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria, ci sono anche impianti della società petrolifera Max Petroli – ora Made Petrol Italia Srl – della famiglia, secondo l’accusa, sarebbe stata amministratrice di fatto anche della nuova società.e Gabriel Garko “Il cash prima del contratto“. ...

