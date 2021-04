“Che pancione! Sei bellissima”. Cristina Chiabotto, manca davvero pochissimo alla nascita della sua bambina (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ho scoperto di essere incinta il 10 settembre (2020, ndr), ma a fine ottobre sono risultata positiva al coronavirus”, aveva annunciato l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. E proprio per questo motivo la conduttrice tv ha preferito aspettare tanto a condividere il lieto evento con i suoi follower. “Sono stata un mese in quarantena, a casa. Per fortuna, ho contratto il virus in forma leggera” aveva concluso. Ad oggi la gravidanza di Cristina Chiabotto è arrivata quasi a termine e la bellissima presentatrice non vede l’ora di poter finalmente abbracciare la sua prima figlia. Il nome della piccola in arrivo è già stato svelato, si chiamerà Luce. Su Instagram la moglie di Marco Roscio ha fatto vedere il pancione a un mese dalla fine della gravidanza e ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ho scoperto di essere incinta il 10 settembre (2020, ndr), ma a fine ottobre sono risultata positiva al coronavirus”, aveva annunciato l’ex Miss Italia. E proprio per questo motivo la conduttrice tv ha preferito aspettare tanto a condividere il lieto evento con i suoi follower. “Sono stata un mese in quarantena, a casa. Per fortuna, ho contratto il virus in forma leggera” aveva concluso. Ad oggi la gravidanza diè arrivata quasi a termine e lapresentatrice non vede l’ora di poter finalmente abbracciare la sua prima figlia. Il nomepiccola in arrivo è già stato svelato, si chiamerà Luce. Su Instagram la moglie di Marco Roscio ha fatto vedere il pancione a un mese dfinegravidanza e ha ...

