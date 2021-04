“C’è Vita” | il nuovo album di Loredana Errore | da domani anche in vinile

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ildi“C’è” dasarà disponibileinA grande richiesta da, venerdì 9 aprile, “C’È” (Playaudio di Azzurra Music), ildi, sarà disponibilein(in edizione limitata, 180 grammi color magenta)! È attivo il pre-order della versioneautografata: https://www.azzurramusic.it/it/component/virtuemart/lp1013ce-. “C’è”, già disponibile in formato cd e in digitale, è stato pubblicato in occasione dei 10 anni di ...