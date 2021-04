Caterham Cars venduta | la Seven ha un nuovo padrone

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lacambia proprietà. Dopo un decennio di gestione, il patron malese Tony Fernandes ha ceduto la piccola casa inglese alla VT Holdings, società giapponese che si occupava dell’importazione delle vetture del costruttore nel Sol Levante. Il marchio noto per la produzione delle repliche ufficiali della Lotus 7 è passata di mano a partire

Advertising

gagfiore : RT @quattroruote: La #Caterham Cars cambia proprietario. L'azienda è stata acquisita dalla VT Holdings, già importatore delle piccole sport… - quattroruote : La #Caterham Cars cambia proprietario. L'azienda è stata acquisita dalla VT Holdings, già importatore delle piccole… -

Ultime Notizie dalla rete : Caterham Cars

Quattroruote

Cambio di proprietà per la: la Casa inglese di piccole vetture sportive, rilevata nel 2011 dall'imprenditore malese Tony Fernandes, è stata ceduta a uno dei suoi principali importatori, la giapponese VT Holdings, ...diventerà un marchio a proprietà giapponese . L'importatore VT Holdings, società nipponica che da 12 anni si occupava di distribuire i modelli del brand inglese di auto sportive. VT ...Cambio di proprietà per la Caterham Cars: la Casa inglese di piccole vetture sportive, rilevata nel 2011 dall’imprenditore malese Tony Fernandes, è stata ceduta a uno dei suoi principali importatori, ...L'importatore giapponese del celebre marchio britannico ha deciso di acquistare Caterham Cars, impegnandosi per rilanciare il brand ...