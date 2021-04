Catania | Ferraù alza il tiro | “Si potrebbe perdere il rilancio di una città se…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'avvocato Giovannici mette ancora una volta la faccia per cercare di salvare il Calcioe affidarlo in tempi brevi a Joe Tacopina. Ma stavolta Ferrau' non mostra il consueto sorriso e non usa un tono morbido sulla vicenda della rimodulazione del debito con le istituzioni tributarie. Il presidente della Sigi spara a zero e se la prende con l'Agenzia delle Entrate. Questo il messaggio pubblicato su Facebook: Da svariati anni una società di capitale non paga alcuna imposta e tassa, salvo il minimo necessario per proseguire la sua attività. Ad un certo punto, a luglio 2020, si era ad un passo dal fallimento. Tutti avrebbero perso tutto. Tutti avrebbero preso zero euro. Da otto mesi, la stessa società, salvata dal fallimento (insieme a tutti i creditori insoddisfatti), ha la possibilità concreta di pagare le imposte e le tasse mai pagate e ...