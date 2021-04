Caso Diakhaby | il presidente del Valencia | “Nessun club di Liga ci ha difesi | ma non mi sorprende”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo le presunte accuse razziste di un calciatore del Cadice all’indirizzo di Mouctar, scende in campo ildelAnil Murthy per difendere il suo giocatore: “dici ha, a differenza delle società di altri Paesi, ma questo non mi. Le cose in Spagna vanno così purtroppo, per questo dobbiamo darci da fare per cambiare la situazione. Sarebbe stato sufficiente osservare la faccia di Cala per comprendere l’accaduto. Ilnon è disposto a tollerare né la violenza né il razzismo“, ha detto alla BBC. SportFace.