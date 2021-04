(Di giovedì 8 aprile 2021) Ppe e socialdemocratici in prima linea contro Charles. Weber: la missione in Turchia avrebbe dovuto essere un messaggio di fermezza e unità del nostro approccio al presidente Erdogan. E’ diventato uninternazionale

Advertising

Avvenire_Nei : Von der Leyen senza sedia davanti a Erdogan: più di un caso diplomatico - sole24ore : Von der Leyen senza poltrona all’incontro con Erdogan. Lo sgarbo di Ankara diventa un caso diplomatico… - DiplomaziaTW : RT @LaStampa: Caso Ankara, dopo la “sedia negata” a Ursula gli eurodeputati chiedono la testa di Michel - LaStampa : Caso Ankara, dopo la “sedia negata” a Ursula gli eurodeputati chiedono la testa di Michel - messveneto : Caso Ankara, dopo la “sedia negata” a Ursula gli eurodeputati chiedono la testa di Michel: Ppe e socialdemocratici… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ankara

La Stampa

Per la sessione plenaria di fine mese (26 - 29 aprile) i due gruppi più numerosi, popolari (Ppe) e socialdemocratici (S&D) chiedono che si discuta in Aula della missione addei presidenti di ...Il video dell'incontro è diventato unpolitico. La vicenda, però, rischia di oscurare il vero obiettivo della visita in Turchia: oltre il "sofà gate", infatti, adsono state poste le basi ...In diplomazia anche la forma è sostanza. Per questo il «sofagate», com’è stato battezzato sui social, rischia di oscurare i risultati della visita dei leader Ue in Turchia. Da sgarbo di protocollo, su ...Ankara, 08 apr 15:40 - (Agenzia Nova) - L’incidente di protocollo che ha coinvolto martedì scorso, 6 aprile, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, costretta a sedersi su un ...