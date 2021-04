Cartabia vede il ministro della giustizia francese: “Assicurare alla giustizia gli ex Br condannati per gli attentati” (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Italia torna a chiedere alla Francia di Assicurare alla giustizia gli ex Br condannati. Lo ha fatto la guardasigilli, Marta Cartabia, durante un incontro in video-conferenza con il suo omologo francese Eric Dupond-Moretti. La ministra ha ricordato “la massima attenzione e la pressante richiesta delle autorità italiane affinché gli autori degli attentati delle Brigate Rosse possano essere assicurati alla giustizia”. Al termine della riunione, Cartabia si è detta soddisfatta dello scambio di vedute con il collega francese. Lo sottolinea una nota del ministero della giustizia. I due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Italia torna a chiedereFrancia digli ex Br. Lo ha fatto la guardasigilli, Marta, durante un incontro in video-conferenza con il suo omologoEric Dupond-Moretti. La ministra ha ricordato “la massima attenzione e la pressante richiesta delle autorità italiane affinché gli autori deglidelle Brigate Rosse possano essere assicurati”. Al termineriunione,si è detta soddisfatta dello scambio di vedute con il collega. Lo sottolinea una nota del ministero. I due ...

