Carceri, rapporto del Consiglio d’Europa: “120,3 detenuti ogni 100 posti, in media 1,9 per cella. Peggio solo la Turchia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Le Carceri italiane sono tra le più sovraffollate dell’Unione europea. Secondo il rapporto Space del Consiglio d’Europa sulla situazione nei penitenziari nei 47 stati membri di quest’organizzazione per la promozione dei diritti umani nel continente, l’Italia registra dati migliori solo della Turchia. Alla fine del gennaio 2020 nelle Carceri del nostro paese c’erano 120 detenuti per ogni 100 posti, con una media di 1,9 per cella. In Turchia i carcerati sono 127 per 100 posti, in media 11 detenuti per ogni cella. A livello comunitario nello stesso periodo in Belgio c’erano 117 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Leitaliane sono tra le più sovraffollate dell’Unione europea. Secondo ilSpace delsulla situazione nei penitenziari nei 47 stati membri di quest’organizzazione per la promozione dei diritti umani nel continente, l’Italia registra dati miglioridella. Alla fine del gennaio 2020 nelledel nostro paese c’erano 120per100, con unadi 1,9 per. Ini carcerati sono 127 per 100, in11per. A livello comunitario nello stesso periodo in Belgio c’erano 117 ...

Agenzia_Ansa : Le carceri italiane sono le più sovraffollate dell'Unione europea. Lo indicano i dati nel rapporto del Consiglio d'… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Le carceri italiane sono le più sovraffollate dell'Unione europea. Lo indicano i dati nel rapporto del Consiglio d'Europa… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Per il rapporto Space del Consiglio d'Europa le #carceri italiane sono le più sovraffollate della Ue: 120 detenuti per ogni… - IlPrimatoN : Per il rapporto Space del Consiglio d'Europa le #carceri italiane sono le più sovraffollate della Ue: 120 detenuti… - EmanueleSalern5 : RT @Agenzia_Ansa: Le carceri italiane sono le più sovraffollate dell'Unione europea. Lo indicano i dati nel rapporto del Consiglio d'Europa… -