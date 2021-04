Cantautrici: è on line il bando per il Premio Bianca D’Aponte (Di giovedì 8 aprile 2021) AVERSA – Le canzoni di Bianca D’Aponte, la cantautrice campana prematuramente scomparsa nel 2003, continuano a raggiungere nuovi importanti traguardi. La sua “Cantico dei matti”, nella versione di Brunella Selo e Fausto Mesolella, è infatti stata scelta come colonna sonora di “L’artista incontra se stesso”, un video-manifesto, diventato virale, sulla chiusura dei teatri, con la EkoDance Company e la regia di Cosimo Morleo. Sono intanto aperte, fino al 30 aprile, le iscrizioni per la 17a edizione del “Premio Bianca D’Aponte – Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a Cantautrici. Il nuovo bando di concorso è disponibile su www.PremioBiancadaponte.it, insieme alla scheda di iscrizione. La partecipazione è come sempre ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) AVERSA – Le canzoni di, la cantautrice campana prematuramente scomparsa nel 2003, continuano a raggiungere nuovi importanti traguardi. La sua “Cantico dei matti”, nella versione di Brunella Selo e Fausto Mesolella, è infatti stata scelta come colonna sonora di “L’artista incontra se stesso”, un video-manifesto, diventato virale, sulla chiusura dei teatri, con la EkoDance Company e la regia di Cosimo Morleo. Sono intanto aperte, fino al 30 aprile, le iscrizioni per la 17a edizione del “– Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a. Il nuovodi concorso è disponibile su www.daponte.it, insieme alla scheda di iscrizione. La partecipazione è come sempre ...

