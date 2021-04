Canottaggio: domani a Varese al via agli Europei, 20 equipaggi azzurri in gara (Di giovedì 8 aprile 2021) Varese, 8 apr. - (Adnkronos) - Da domani a domenica l'Italremo sarà impegnato sulle acque casalinghe della Schiranna, a Varese, nell'edizione 2021 dei Campionati Europei Assoluti (Senior, Pesi Leggeri, Pararowing), manifestazione alla quale prendono parte 35 nazioni, per un totale di 629 atleti in gara. L'Italia del Canottaggio, agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, schiera ai nastri di partenza una flotta di 20 equipaggi, per un totale di 65 atleti impegnati: 45 Senior, 12 Pesi Leggeri e 8 Pararowing. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. - (Adnkronos) - Daa domenica l'Italremo sarà impegnato sulle acque casalinghe della Schiranna, a, nell'edizione 2021 dei CampionatiAssoluti (Senior, Pesi Leggeri, Pararowing), manifestazione alla quale prendono parte 35 nazioni, per un totale di 629 atleti in. L'Italia delordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, schiera ai nastri di partenza una flotta di 20, per un totale di 65 atleti impegnati: 45 Senior, 12 Pesi Leggeri e 8 Pararowing.

