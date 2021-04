Cannabis domestica: “Coltivazione per uso personale non è reato” (Di giovedì 8 aprile 2021) La commissione della Camera ha deciso di ricalendarizzare due proposte di legge completamente opposte tra loro: una di +Europa e una della Lega. Con una decisione presa dall’ufficio di presidenza guidato dal deputato del Movimento 5 Stelle. Ma vediamo insieme il punto della situazione. Cannabis domestica: quali sono le proposte di legge? Dunque partiamo dalla Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) La commissione della Camera ha deciso di ricalendarizzare due proposte di legge completamente opposte tra loro: una di +Europa e una della Lega. Con una decisione presa dall’ufficio di presidenza guidato dal deputato del Movimento 5 Stelle. Ma vediamo insieme il punto della situazione.: quali sono le proposte di legge? Dunque partiamo dalla

Advertising

fattoquotidiano : Cannabis domestica, riparte in Parlamento l’iter delle due leggi (opposte). Perantoni (M5s): “Coltivazione per uso… - Blowjoint : @andrearossi76 @Deputatipd @pdnetwork @Reggionline @Carlino_Reggio @gazzettaReggioE @LiaQuartapelle @24emilia A pro… - Blowjoint : @BeaLorenzin @Deputatipd Due domande, Onorevole: - ha letto il Manifesto @Italia_Freeweed, come si era impegnata a… - Blowjoint : @Deputatipd @pdnetwork Che la terra le sia lieve. A proposito di diritti, mi piacerebbe sapere qual è la posizion… - cristia97265138 : RT @Blowjoint: @danielsan_t Lunedì 12 sarà una data fondamentale per muovere finalmente il primo passo. Forza noi! -