Can Yaman asfalta alcune fan su Instagram: ecco perché (Di giovedì 8 aprile 2021) Can Yaman è tornato a leggere e a rispondere ai commenti dei fan su Instagram, dopo aver ammesso che erano quattro mesi che non lo faceva (quindi da più tempo rispetto a quando è uscita la notizia della sua storia con Diletta Leotta con conseguente putiferio)? Lo ha fatto per rispondere a delle critiche, da cui molte follower italiane continuano a non risparmiarlo, non gradendo il fatto che si sia fidanzato e nemmeno sua dolce metà. Che cosa è successo? Ora ve lo raccontiamo. Can “asfalta” le fan che lo attaccano Nella giornata di ieri, mercoledì 7 aprile, non è sfuggito che Can abbia lasciato alcuni commenti sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato un “normale” post con una foto che lo ritrae sorridente in sella al suo ormai famoso cavallo Cassius, con accanto l’insegnante di equitazione, Flo … Qualche guastafeste, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 aprile 2021) Canè tornato a leggere e a rispondere ai commenti dei fan su, dopo aver ammesso che erano quattro mesi che non lo faceva (quindi da più tempo rispetto a quando è uscita la notizia della sua storia con Diletta Leotta con conseguente putiferio)? Lo ha fatto per rispondere a delle critiche, da cui molte follower italiane continuano a non risparmiarlo, non gradendo il fatto che si sia fidanzato e nemmeno sua dolce metà. Che cosa è successo? Ora ve lo raccontiamo. Can “” le fan che lo attaccano Nella giornata di ieri, mercoledì 7 aprile, non è sfuggito che Can abbia lasciato alcuni commenti sul suo profilo. Ha pubblicato un “normale” post con una foto che lo ritrae sorridente in sella al suo ormai famoso cavallo Cassius, con accanto l’insegnante di equitazione, Flo … Qualche guastafeste, ...

