Campi d’emergenza dove rinchiudere gli italiani | realtà o bufala? Chiarezza sul presunto complotto

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sembra quasi di trovarsi di nuovo davanti alle notizie che fino a un anno fa giravano sui social in ampia forma,si parlava deiFEMA e delle bare negli Stati Uniti. In queste ultime ore, ma la notizia gira già da alcuni giorni, non si parla più deiFEMA, bensì invece si parla della nostra Protezione Civile, che avrebbe aperto un bando per acquistare delle strutture emergenziali, tutto questo ha fatto in modo da mettere in moto la famosa macchina complottista, vedendo in questi progetti un ampio controllo di poteri occulti. Il sito Internet BUTAC (Bufale un tanto al chilo) ha riportato come in questi giorni Radio Radio sta cercando di far capire ai suoi ascoltatori e lettori, che il bando che si trova sul sito Internet del Consip abbia a che vedere con deidi emergenza...