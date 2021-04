Cambia il piano vaccinale italiano. L'ira delle Regioni: 'Diteci cosa dobbiamo fare' (Di giovedì 8 aprile 2021) Il ministro della Salute Speranza conferma che la priorità resta quello di immunizzare gli anziani. A questo punto resta difficile raggiungere l'obiettivo posto dal governo a fine mese delle 500mila ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 aprile 2021) Il ministro della Salute Speranza conferma che la priorità resta quello di immunizzare gli anziani. A questo punto resta difficile raggiungere l'obiettivo posto dal governo a fine mese500mila ...

Advertising

Agenzia_Ansa : AstraZeneca, Speranza: 'Priorità agli anziani, il piano non cambia'. Locatelli: 'Uso preferenziale per gli over-6… - MRambo29 : (ANSA)AstraZeneca, Speranza:'Priorità ad anziani, il piano non cambia' Ema:'Nessuna restrizione sul vaccino, i bene… - ultimenotizie : L'Italia raccomanda il vaccino #Astrazeneca agli over 60. Una decisione che cambia il piano vaccinale. L'annuncio è… - infoitinterno : Avanti con le dosi fino a 79 anni Così cambia il piano vaccinale - Pericle2V : @sole24ore Tutto lui fa. Poche cose ben confuse. Astrazeneca consiglia... Il generale figliuolo cambia il piano vac… -