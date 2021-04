Call of Duty Modern Warfare: nuove mappe rimosse, il mistero si infittisce – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Call of Duty Modern Warfare ha visto da non molto l’aggiunta di nuove mappe, ma gli sviluppatori hanno silenziosamente rimosso tali novità.. Come vi avevamo segnalato, la scorsa settimana Activision aveva aggiunto all’interno di Call of Duty Modern Warfare (ovvero il capitolo premium del 2019) nuove mappe, senza alcun commento. Si era trattato di una grande sorpresa, visto che il gioco è uscito oramai da molto e gli sviluppatori sono teoricamente impegnati su altri progetti. Ora, però, due delle mappe introdotte da poco sono state rimosse, sempre in totale silenzio. Parliamo di Drainage e Al-Raab-Airbase. Le due nuove ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021)ofha visto da non molto l’aggiunta di, ma gli sviluppatori hanno silenziosamente rimosso tali novità.. Come vi avevamo segnalato, la scorsa settimana Activision aveva aggiunto all’interno diof(ovvero il capitolo premium del 2019), senza alcun commento. Si era trattato di una grande sorpresa, visto che il gioco è uscito oramai da molto e gli sviluppatori sono teoricamente impegnati su altri progetti. Ora, però, due delleintrodotte da poco sono state, sempre in totale silenzio. Parliamo di Drainage e Al-Raab-Airbase. Le due...

