Calenda | pronto Piano Industriale per Roma da qui a dieci anni

(Di giovedì 8 aprile 2021)– “Quello che abbiamo in mente e’ unper la citta’ a 10. La mia infatti non e’ una candidatura per 5, ma per 10: e’ evidente come ad esempio il nostrotrasporti abbia due orizzonti, uno a una consiliatura con un lavoro sull’anello ferroviario e il trasporto di superficie e uno piu’ corposo a lungo raggio di 7-8, perche’ l’attuale amministrazione non solo non ha prodotto una metro, ma nemmeno un progetto di metro”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di, Carlo, in occasione della conferenza stampa convocata per presentare l’ingresso di Dario Nnella squadrana di Azione.