Calciomercato Serie A LIVE: mezza Europa cerca De Vrij (Di giovedì 8 aprile 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Il Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno con tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 8 APRILE Ilicic verso l’uscita: opzione Milan per rilanciarsi(CLICCA QUI)Calciomercato Fiorentina, Erlic obiettivo per la difesa (CLICCA QUI) Inter, De Vrij tra mercato e rinnovo: piace a tre big europee (CLICCA QUI) Derby di mercato: Milan e Inter si contendono Milenkovic (CLICCA QUI)Bologna, Tomiyasu non rinnova? Su di lui club di Bundesliga e Premier (CLICCA QUI)PSG, Leonardo: “Rinnovi Neymar e Mbappé? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Ilche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno con tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 8 APRILE Ilicic verso l’uscita: opzione Milan per rilanciarsi(CLICCA QUI)Fiorentina, Erlic obiettivo per la difesa (CLICCA QUI) Inter, Detra mercato e rinnovo: piace a tre big europee (CLICCA QUI) Derby di mercato: Milan e Inter si contendono Milenkovic (CLICCA QUI)Bologna, Tomiyasu non rinnova? Su di lui club di Bundesliga e Premier (CLICCA QUI)PSG, Leonardo: “Rinnovi Neymar e Mbappé? ...

Advertising

fantapiu3 : Domani torna la serie cadetta con la 33ª, questi i suggerimenti nostri per la consegna della formazione… - cmdotcom : #SerieA, gli arbitri del prossimo turno: Maresca per #ParmaMilan, Pairetto per #InterCagliari. Di Bello 'fischia' l… - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri del prossimo turno: Maresca per Parma-Milan, Pairetto per Inter-Cagliari. Di Bello 'fischia' l… - interliveit : ##Percassi: '#Muriel rimane da noi' - salvione : Juve, Pirlo prepara il match col Genoa: allenamento al Training Center -