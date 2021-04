Calciomercato Milan – Lovato, interesse della Roma: futuro da scrivere (Di giovedì 8 aprile 2021) Matteo Lovato, difensore del Verona, interessa alla Roma per la prossima stagione. Il giocatore è accostato da tempo al Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 aprile 2021) Matteo, difensore del Verona, interessa allaper la prossima stagione. Il giocatore è accostato da tempo al

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, ospite a Casa #Milan: incontro terminato con la dirigenza… - Gazzetta_it : #calciomercato #Milan si apre la pista #Insigne? II procuratore nella sede dei rossoneri - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - seedorf_prime10 : RT @MilanNewsit: Milan, tre club spagnoli interessati a Castillejo - PianetaMilan : Al Milan interessa Lovato, ma c'è la concorrenza della Roma ? -