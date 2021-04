Calciomercato Fiorentina, Erlic obiettivo per la difesa (Di giovedì 8 aprile 2021) Calciomercato Fiorentina: i viola puntano Martin Erlic dello Spezia come rinforzo per la prossima stagione Al termine di questa stagione, la Fiorentina potrebbe perdere Nikola Milenkovic e German Pezzella; due pilastri della difesa viola. La dirigenza toscana dovrà così correre ai ripari e l’obiettivo per la retroguardia milita nello Spezia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Martin Erlic. Sul croato, però, ci sarebbe anche l’interesse della Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021): i viola puntano Martindello Spezia come rinforzo per la prossima stagione Al termine di questa stagione, lapotrebbe perdere Nikola Milenkovic e German Pezzella; due pilastri dellaviola. La dirigenza toscana dovrà così correre ai ripari e l’per la retroguardia milita nello Spezia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, laavrebbe messo nel mirino Martin. Sul croato, però, ci sarebbe anche l’interesse della Roma. Leggi su Calcionews24.com

