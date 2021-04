Calcio | il Manchester United prenota le semifinali di Europa League | rischia l’Arsenal

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non soltanto la vittoria della Roma questa sera in: nell’andata dei quarti di finale della seconda competizione continentale dila compagina italiana batte in trasferta l’Ajax per 1-2. In gol nel primo tempo Klaassen per i padroni di casa, poi nella ripresa Pellegrini pareggia ed Ibanez sigla il gol vittoria. Se i capitolini sono ora favoriti per il passaggio del turno, nella parte bassa del tabellone, la stessa della Roma, gli inglesi delno un posto in semifinale vincendo in trasferta contro gli spagoli del Granada per 0-2, grazie ai gol di Rashford al 31? e di Fernandes su rigore proprio al 90?. Nella parte alta del tabellone si mette bene per gli spagnoli del Villarreal, vittoriosi per 0-1 in casa dei croati della Dinamo Zagabria grazie ...